Bursa'da vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kent içi toplu ulaşım saati uzatıldı. Bursalıların Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenecek 'Gençlik Şöleni'ne rahatça ulaşabilmesi amacıyla, 18-19 Mayıs Cumartesi ve Pazar günlerinde BursaRay seferleri gece saat 01.00'e kadar uzatıldı.

Yapılan açıklamada " Bursa Gençlik Şenliği'nde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayalım. 18-19 Mayıs tarihlerinde BursaRay seferleri saat 01:00'a kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.