Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Ünsal, Trendyol Süper Lig’de sarı-kırmızılıların evinde Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray’ın net favori olarak gözüktüğü maç olacak. Tabii bir derbi oynanacak. Karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. Galatasaray standardını oynadığında rahat galibiyet alabilecek pozisyonda gözüküyor" dedi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Ünsal, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yeni yapılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında sarı-kırmızılıların, RAMS Park’ta oynanacağı Fenerbahçe derbisi ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni tesislerin konumunun iyi olduğunu belirten Ünsal, "Burada antrenman yapacak oyuncuların geliş, gidişleri açısından düşündüğümüzde lokasyon olarak çok iyi. Öbür taraftan da ormanın içinde olması, sessiz sakin olması, stada yakın olması çok doğru şekilde seçilmiş bir iş. Tesis de çok güzel olacak. Devasa bir tesis. Gelen futbolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tesis ama asıl önemli olan burada oynayacak oyuncuların Galatasaray’a daha büyük başarılar kazandırması. Umarım bu tesis de onlara vesile olur" diye konuştu.

"Galatasaray standardını oynadığında rahat galibiyet alabilecek gözüküyor"

Fenerbahçe derbisiyle ilgili de düşüncelerini aktaran Hakan Ünsal, "İş mayıs ayına geldiğinde Galatasaray’ın çok uzun yıllardır var olan kültürü var. Şampiyonluğa oynamanın, finalleri oynamanın ne olduğunu iyi bilir. O artık kültür olarak oturmuştur ve ne zaman, nasıl davranacağını hem takım olarak hem teknik ekip olarak hem de camia iyi bilir. Zaten puan farkıyla önde olduğu bir durum var. Çok ciddi seyirci avantajıyla çıkacak, sahasında oynuyor. Bütün bunların yanında artı son aylara geldikçe formu daha da yukarıya çıkan, öz güveni artmış bir takım ve teknik ekip var. Tersi bir durum bugün baktığımızda anormal olur. Galatasaray’ın net favori olarak gözüktüğü maç olacak. Tabii bir derbi oynanacak. Karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. Galatasaray standardını oynadığında rahat galibiyet alabilecek pozisyonda gözüküyor" şeklinde konuştu.

"Okan Buruk inşallah 4 yıl üst üste şampiyonluğu geçip, 5 yıl üst üste kazanır"

Teknik Direktör Okan Buruk hakkında ise Ünsal, "Galatasaray’a geldiğinde günde de, biz tanıdığımız için onun neler yapabileceğini biliyorduk. Ondan öncesinde zaten rüştünü ispat etmişti. Akhisar’da aldığı kupa, Başakşehir’deki şampiyonluğu ve orada yaşadığı Avrupa kupalarındaki tecrübeler buranın altyapısını hazırladı. Okan hoca şampiyon olmamış oyuncularına nasıl şampiyon oluru anlatan, onu yaşamış, bu duyguyu rahatlıkla geçirebilecek bir hoca. Sakinliğiyle, tecrübesiyle zaten bunu da yapıyor. Bu seneki şampiyonluktan sonra Okan hocadan beklentiler de çok fazla olacak. Lig artık yetmeyecek Avrupa kupalarında daha fazla şeyler yapması istenecek. O da bunlar alışık. Sonuçta Avrupa’da oynadı, kupalar kazandı. Birçok tecrübesi de var. Biz çok seviniyoruz. Kendimiz kazanmış kadar çok mutluyuz. Çok mütevazıdır, her zaman güler yüzlüdür. Bu başarıları da çok hak ettiğini düşünüyorum. Allah kalbine de göre veriyor. İnşallah bu şampiyonluktan sonra beraber yaşadığımız o 4 yıl üst üste şampiyonluğu da geçip, 5 yıl üst üste kazanır" ifadelerini kullandı.