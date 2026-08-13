Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa genelinde su varlığını muhafaza etme ve tarımsal sulamayı destekleme çalışmalarına hız verdi. Gemlik ilçesine bağlı Şükriye Mahallesi'nde yapımı 2024 yılında tamamlanan sulama göletinin tarımsal sulamada kullanılabilmesi için bekleyen çalışma haziran ayında başlatıldı. Membranlı tipte inşa edilen ve 82 bin 631,17 metreküp brüt depolama hacmine sahip Gemlik Şükriye Sulama Göleti'ne entegre olarak, iki ay gibi kısa bir sürede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80'e ulaştırılan Gemlik Şükriye Sulama Tesisi'nde sona gelindi.

800 dekar tarım arazisi suya kavuşuyor

Gölette toplanan suyun mahalle arazilerine ulaşması için muhtelif çaplarda yaklaşık 6.300 metre kapalı sistem boru hattı imalatı, BUSKİ ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanan sulama tesisiyle bölgede 800 dekar tarım arazisinin sulama altyapısına kavuşturulması hedefleniyor. Projeyle su kaynaklarının kontrollü ve etkin kullanılması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi de amaçlanıyor.

Gemlik Şükriye Sulama Tesisi yapımına hız verilmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Şükriye Mahalle Muhtarı Nadir Subaşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, 'Köyümüzde yaşayan vatandaşlar projeden çok memnun. Tarımsal anlamda katkı sağlayacak bir proje oldu' dedi. Mahalle sakinleri de çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek 'Suya kavuşuyoruz. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. İnşallah topraklarımız çok daha güzel olacak' şeklinde açıklamalarda bulundu.