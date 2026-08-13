Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 6 bin 693 TL, satış fiyatı ise 6 bin 768 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 6 bin 118 TL’den alınırken 6 bin 329 TL’den satılıyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 676 TL, satış fiyatı ise 4 bin 890 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 942 TL, satış fiyatı 11 bin 41 TL olurken, eski çeyrek altın 10 bin 794 TL alış ve 10 bin 879 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altının alış fiyatı 21 bin 790 TL, satış fiyatı 22 bin 82 TL olarak açıklanırken, tam altının alış fiyatı 43 bin 715 TL, satış fiyatı ise 43 bin 989 TL seviyesinde bulunuyor.