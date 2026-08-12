Edinilen bilgiye göre, Avcılar'da Özlem E. isimli kadın, kredi kartını kaybetti. Bankadan gelen harcama bildirimleriyle durumu fark eden Özlem E., vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçerek kartını iptal ettirdi.

İddiaya göre, kartı bulan iki kişi önce Avcılar'da bir tekel bayisine giderek alkollü ürünler satın aldı, ardından Esenyurt'ta başka bir adreste alışveriş yapmaya devam etti. Kart üzerinden toplam 5 bin 500 TL'lik harcama yapıldığını belirten kadın, şahıslardan şikayetçi oldu.

Şahısların alışveriş yaptığı anlar ise işletmelere ait güvenlik kameralarına yansıdı.