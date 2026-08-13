Şafak saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda polis ekiplerinin adreslere giriş anları kameraya yansırken, aramalarda ele geçirilen silahlar ile balyalar halinde bulunan nakit paralar dikkat çekti.

MASAK’ın yaklaşık 100 milyar TL’lik yurt dışı para transferleri ve İsrail bağlantısı iddialarına ilişkin hazırladığı raporun ardından harekete geçen ekipler, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE 20 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Operasyon sırasında bir şüphelinin adresinde yapılan aramada 20 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Polis kameralarına yansıyan görüntülerde silahların ekipler tarafından tek tek kayıt altına alındığı görüldü.

KASALARDAN BALYALAR HALİNDE PARA ÇIKTI

Şüphelilere ait diğer adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çelik kasalar açıldı. Kasalarda ve evlerin farklı bölümlerinde balyalar halinde Türk lirası ve döviz bulundu. Ele geçirilen para ve diğer materyallere soruşturma kapsamında el konuldu.