Aralarında örgütün lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Soruşturma kapsamında toplam 123 adreste arama gerçekleştirildi. Bu adreslerin 43’ünün şüphelilere ait olduğu, 80 adresin ise örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 33 şirkete bağlı faaliyet noktalarından oluştuğu belirtildi.

100 milyar lirayı aşan para hareketleri incelemede

Soruşturmanın, sosyal ya da dini faaliyetlerden bağımsız olarak ekonomik çıkar amacıyla oluşturulduğu ileri sürülen hiyerarşik bir yapılanmaya yönelik yürütüldüğü bildirildi. Şüpheliler hakkında kara para aklama, yolsuzluk, şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri gerçekleştirme ve yüksek tutarlı mali usulsüzlük iddiaları araştırılıyor.

MASAK tarafından hazırlanan mali analizlerin de soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi. İncelemelerde, bağlantılı şirketler ve kişiler aracılığıyla 100 milyar lirayı aşan miktarda paranın yurt dışına aktarıldığı iddia edildi. Para hareketleri içerisinde İsrail bağlantılı işlemlerin bulunduğuna yönelik iddiaların da adli makamlar tarafından incelendiği belirtildi.

Şirket ve mal varlıklarına el koyma tedbiri

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirketler ile mal varlıkları hakkında el koyma tedbiri uygulandı. Tedbirlerin kesin kapsamının devam eden mali incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi.