Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin muhtelif noktalarında başlattığı güçlü dönüşüm çalışmaları ile su kayıp oranlarını her geçen gün azaltmaya devam ediyor. Bu çerçevede Ferizli Yeni Mahalle’de devam eden çalışmalarla bölgenin 5 bin metrelik içme suyu hattı yenileniyor. Ekiplerin özverili şekilde çalıştığı proje ile bölge aboneleri su kayıplarının neden olduğu kesintilere artık maruz kalmayacak. Gerçekleştirilen proje sadece ana hatlarla sınırlı kalmayıp bölgedeki 100 abonenin bağlantı hatları da yenileniyor. Böylece suyun kaynağından musluğa kadar olan yolculuğu tam güvence altına alınırken, eski hatlardan kaynaklı basınç düşüklüğü ortadan kaldırılıyor.

Kaynak: İHA