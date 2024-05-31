Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Yalova Üretim Tesisi çalışanlarına yönelik acil durum ekip eğitimi verdi.

7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gerçekleştirdiği eğitim hizmetleri sayesinde de halkın olası acil durumlara karşı farkındalığını arttırıyor. Bu kapsamda acil durum ekiplerinin eğitimlerine devam eden Kocaeli itfaiyesi, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Yalova Üretim Tesisi çalışanlarına yönelik acil durum ekip eğitimi verdi. Eğitim, büyükşehir itfaiyesinin Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Ana Hizmet Binası’nın hemen arkasında bulunan İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde gerçekleştirildi. İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi personeli tarafından verilen eğitim, teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirildi. Eğitimde; yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, söndürme maddeleri ve teknikleri, araç ve malzeme, yangına müdahale teknikleri, kişisel koruyucu donanım başta olmak üzere çeşitli konularda bilgi aktarıldı. Eğitimin uygulamalı kısmında, itfaiye eğitim merkezinde bulunan yangın simülatörleri ve düzenekler kullanıldı. Kursiyerler burada, aldıkları eğitimde edindikleri bilgileri uygulama imkanı buldu.