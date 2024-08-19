Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde her gün binlerce sürücünün kullandığı üniversite bölgesine giden Kırcaali Caddesi’ni 3 bin 250 bin ton asfaltla sil baştan yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin merkezi ve 16 ilçesinde daha güçlü bir ulaşım ağının inşası için 24 saat mesai harcıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, şehrin merkezinde her gün binlerce vatandaşın kullandığı cadde ve bulvarları yepyeni bir yüze kavuşturuyor. Bu çerçevede işlemlerin yapıldığı son adres ise Kampüs, Esentepe, Kırcaali arasında ve ayrıca şehirler arası yollara ulaşımı sağlayan Kırcaali Caddesi oldu. Özellikle Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ulaşımında öğrencilerin ve ailelerin kullandığı ulaşım arterinde asfalt çalışmaları süratle tamamlandı. YOLBAK ekipleri 3 bin 250 ton asfaltla sil baştan yenilenen caddeye çizgi çalışmasıyla renkli bir dokunuş yaptı ve güzergâh son haliyle yepyeni bir yüz kazandı.