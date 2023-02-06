Bursa Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlara yol açan depremin ardından yardım seferberliği başlattı. BursaSu 5 tır dolusu su ve BESAŞ da 1 tır dolusu erzakı Gaziantep’e gönderdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’te koordinasyonla görevlendirilmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde deprem yaralarının sarılması için yardım seferberliği başlatıldı. Sabah saatlerinde 5 araç ve 22 itfaiye personelini arama kurtarma çalışmaları için Malatya’ya gönderen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketler de bölgede temel ihtiyaçların karşılanması için çalışma başlattı. Bu kapsamında; Büyükşehir iştiraklerinden Jeotermal A.Ş., 5 tır dolusu BursaSu’yu Gaziantep’e gönderdi. Büyükşehir’in ekmek fabrikası BESAŞ da yardım seferberliğine 1 tır dolusu erzak ile katıldı. BESAŞ’ta hazırlanan 1000 adet erzak kolisini taşıyan tır da akşam saatlerinde Gaziantep’e hareket etti.

MOBİL MUTFAK YOLA ÇIKTI

Bu arada, BURFAŞ ekipleri de mobil mutfak ve 45 personelle Gaziantepli depremzedelerin yanında olacak. Mobil mutfak ve 7 araçla yola çıkan BURFAŞ ekipleri, Gaziantep’te belirlenen noktalara kuracaklara çadırlarda vatandaşlara, çorba, makarna, kahvaltılık, çay ve kahve ikramlarında bulunacak.

HAYDİ BURSA YARDIMA!

Bu arada Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sımsıkı sarılacağız, yaralarımızı saracağız’ sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında, bölgenin acil ihtiyaç listesi yayınlandı. Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar; hazır gıda, konserve, çocuk maması, su, ısıtıcı, battaniye, yatak – yorgan, çocuk bezi, ıslak mendil, diş macunu, diş fırçası, sabun, kadın pedi, tuvalet kağıdı ve peçete gibi hijyen malzemeleri ile iç çamaşırı, çorap ve termal giysi yardımında bulunabilecek. Kullanılmamış, sıfır malzemeler yardım olarak kabul edilirken; yardımlar tarihi belediye binası, Büyükşehir Belediyesi merkez binası, BUSKİ, GUHEM arkasındaki şantiye hizmet binası ve Merinos AKKM’den toplanacak. Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2 adresi üzerinden yardımda bulunabilecekler.