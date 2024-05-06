Bursa’da sokak köpekleri 3 çocuğa saldırdı. Çocuklardan 2’si yaralanırken, köpeklerin yakalanması ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa 3 köpek saldırdı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yerde kalan çocuğun köpeklerin saldırısına maruz kaldığı görülürken, diğer çocuk da ayakta köpeklerden korunmaya çalıştı. Olay yerinde bulunan üçüncü çocuk ise kaçarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş köpekleri kovaladı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ise sokak köpeklerini yakalayarak boş bir inşaata bağladı. Belediye ekiplerine haber veren polisler köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim ederken, yaşananlar kameraya yansıdı.