Adamın cansız bedeninin, evin mutfak kısmında bulunduğu öğrenilirken, acı detay sonradan orta çıktı. Yaşlı adamın yangına müdahale etmek için gittiği mutfakta dumandan zehirlendiği ortaya çıktı.

Yangın, Alacahırka Mahallesi Congara Sokak'ta dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yan yana bulunan 3 eve daha sıçradı. Toplam 4 evi etkisi altına alan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı evde yaşayan 80 yaşındaki Kazım Kaya'ya ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine ekipler, gece boyunca binada detaylı arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kaya'nın cansız bedeni saat 03.00 sıralarında mutfakta bulundu. İlk değerlendirmelere göre yaşlı adamın, evin holünde başlayan yangını söndürmek amacıyla mutfaktan su almaya çalıştığı sırada hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kazım Kaya'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yarın defnedileceği bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA