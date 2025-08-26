Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla sürdürdüğü evde bakım hizmetlerine devam ediyor. Bu çerçevede, 2025’in ilk 7 ayında 1008 hanede toplam 2 bin 288 temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmetleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Yalnız yaşayan, yaşlı, engelli veya hastalığı nedeniyle evini temizlemekte zorlanan bireylerin evleri, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı şekilde temizleniyor.

Hizmet kapsamında evlerin zeminlerini süpürüp silen Büyükşehir ekipleri; pencere, masa, kapı ve çerçeveleri tozdan arındırıyor. Perdelerin itinayla yıkanıp yeniden yerine asıldığı hizmetlerde mutfak, banyo ve tuvaletlerde hijyen odaklı temizlik yapılıyor. Böylece vatandaşlar, sağlıklı ve ferah bir yaşam alanına kavuşuyor.

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyenler, 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni arayarak kolayca başvuru yapabiliyor.