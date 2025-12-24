Okulun bu başarısı, Marmara Bölgesi ve Bursa genelinde Çevre Beratı almaya hak kazanan tek okul olmasıyla daha da anlam kazandı. Üstelik Türkiye genelinde yalnızca 81 okulun bu belgeye sahip olması, elde edilen başarının ulusal düzeyde prestijli ve seçkin bir nitelik taşıdığını gösteriyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar; öğrencilere çevre bilinci kazandırmak, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve atık yönetimi farkındalığını artırmak açısından örnek olarak değerlendirildi. Proje ile atık üretiminin azaltılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu uygulamaların eğitim ortamlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Çevre Beratı, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer tarafından okul yöneticileri ve öğretmenlere takdim edildi. Törene İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, ilçe iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Semih Güven ile okul müdürü Şenol Şahin de katıldı.

Bursa’ya ve Marmara Bölgesi’ne örnek olan bu başarıda emeği geçen tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizi tebrik ediyor; İnegöl İlkokulu’nun bu gurur verici başarısının artarak devam etmesini diliyoruz.