EVDEN MOBİLYA’NIN İFLASI AÇILDI

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Evden Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Ticaret Sicil No: 11581) hakkında iflas kararı verilmişti. Şirketin iflası, 15 Ekim 2025 saat 17.00 itibarıyla resmen açıldı.

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

İnegöl İcra Dairesi tarafından yeni yayınlanan kararda; “Evden Mobilya Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.’nin masaya ait hiç bir malı bulunmadığından İ.İ.K. 217. Mad. uyarınca tasfiyenin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek iflasa ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde iflasın KAPATILACAĞI tebliğ ve ilan olunur.” ifadesi kullanıldı.

SAYE HOME MOBİLYA

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından aynı gün alınan bir diğer kararla, Saye Home Mobilya Medikal Dayanıklı Tüketim Malları Orman Ürünleri Gıda İnşaat Lojistik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Ticaret Sicil No: 9328) için de iflas süreci başlatılmıştı.

ALACAKLILAR DAVET EDİLDİ

İnegöl İcra Dairesi tarafından ilan edilen kararda; “Saye Home Mob. Med. Day. Tük. Mal. Orm. Ürn. Gıda İnş. Loj. İt. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından BASİT TASFİYE usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K. 218. Mad. gereğince ilan olunur.” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç