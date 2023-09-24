Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gerzele Mahallesi’nde inşa ettikleri sosyal tesisi inceledi. Verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Zolan, tesisin vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayacağını söyledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce Gerzele Mahallesi’nde başladığı sosyal tesis inşası hızla sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu kapsamda bünyesinde betonarme mutfak ve tuvalet bulunan, 562 metrekare alanda çelik yapı olarak inşa edilen Gerzele Sosyal Tesis inşasını inceledi. Başkan Zolan'a Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Bir süre inşaat alanında incelemede bulunan Başkan Zolan, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Vatandaşların yoğun talebi üzerine Gerzele Mahallesi’nin en büyük ihtiyaçlarından biri olan sosyal tesis inşasına bir süre önce başladıklarını kaydeden Başkan Zolan, tesisi kısa sürede bitirip hizmete alacaklarını belirtti.

Tesis birçok ihtiyacı karşılayacak

Gerzele sakinlerinin pazar alışverişini rahatça yapabilecekleri, yazın sıcaktan kışın ise yağmur ve kardan korunarak etkinliklerini üstü kapalı bir ortamda düzenleyebilecekleri sosyal tesisin şimdiden hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Tesisimiz inşallah vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını karşılayacak. Çok şükür verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunun yaşıyoruz. Allah’ım tesisimizi kazasız belasız tamamlayıp açılışını hep beraber yapmayı nasip eylesin. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yok. Vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmayıp birlikte daha çok güzel hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz.”