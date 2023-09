Yeni albümü “Parti İptal” ile müzik dünyasına hareket getiren ve her şarkısıyla listelere giren Emir Can İğrek hız kesmeden konserlerini sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) -Emir Can İğrek Kocaeli Hayal Kahvesi’nde sahne aldı.

Biletleri her zamanki gibi günler öncesinden tükenen konserde sevenleriyle buluşan Emir Can İğrek, kendisine hediye edilen Kocaelispor formasıyla sahneye çıktı.

Kocaelispor’un “Hodri Meydan” adındaki taraftar grubunun bütün üyeleriyle geldiği konser bir şenliğe dönüştü.

Taraftarların hediye ettiği Kocaelispor’un yeni sezon formasıyla sahnede olan Emir Can İğrek’e dakikalarca aralıksız tezahürat yapıldı.

Sanatçıdan “Ali Cabbar”, “Can Dostum” ve “Çağır” şarkıları ikinci kez istendi.