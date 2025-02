Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayanların güvenliğini artırmak ve doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla 'Gönüllü İtfaiyecilik Projesi’ çerçevesinde 100 adet traktör arkası yangın tankeri dağıttı. Küçükbalıklı İtfaiye Grubu hizmet binasındaki törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Altunsoy ve Mehmet Emin Direkçi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, İtfaiye Dairesi Başkanı Canalp Berkdemir, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, itfaiye personelleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Gönüllü itfaiyecilik projesini yaygınlaştırmak istiyoruz"

Afetlerin ne zaman yaşanacağının bilinemeyeceğini ancak hazırlıklı olunabileceğini söyleyen Başkan Bozbey, doğru önlemlerle riskleri en aza indirmenin, can ve mal kayıplarını önlemenin mümkün olduğunu belirtti. Bu yüzden kırsal mahallelerde afet bilincini artırdıklarını, kenti daha dirençli hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Kırsal mahallelerimizin yangınlara ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olması bizim en büyük arzumuzdur. Bu çerçevede 100 adet traktör arkası yangın tankerini dağıtıyoruz. Bu tankerler, gönüllü itfaiyecilik kapsamında köylerimize teslim edilecek ve muhtemel yangınlara karşı ilk müdahaleyi hızlandıracak. Gönüllü itfaiyecilik konusunda eğitim alarak özveriyle davranan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gönüllü itfaiyecilik projesini, Bursa’da yaygınlaştırmak istiyoruz. Kentin tüm mahallelerinde yangına müdahale eğitimi verilmesini ve gönüllü ekiplerin oluşmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

"Her dört yangından biri kırsalda çıktı"

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Başkan Bozbey, yangının çıkış anında yapılan yanlış müdahale sonucunda felaketin yaşandığını dile getirdi. Yangına ilk müdahalenin çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, "Gönüllü itfaiyecilik eğitimi alan insanlarımızın sayısını çoğaltmalıyız. Yangınlar sadece binaları, tarlaları değil hayatları, hatıraları, emekleri de yok ediyor. Son bir yıl içerisinde kentimizde 10 binin üzerinde yangın vakası yaşandı. Bunların yaklaşık 2 bin 500’ü kırsal mahallelerimizde meydana geldi. Yani her dört yangından biri kırsalda çıktı. Bu yüzden dağıttığımız her yangın tankeri, kırsal mahallerimiz için bir güvence ve can simidi niteliğindedir. 20 senede 98 tane verilmiş. Biz daha bir yılı doldurmadan 100 tane veriyoruz. 100 tane de arkadan gelecek" dedi.

"Hiçbir mahallemiz yalnız değil"

Kırsal mahallede çıkan bir yangının, ormanlara, tarım alanlarına ve doğaya da zarar verdiğini söyleyen Başkan Bozbey, iş birliği içinde olmak ve her mahalleyi yangın ve afetlere karşı güçlü kılmak zorunda olduklarını belirtti. Kuraklık, yangın, sel gibi afetlerin sıklığı ve şiddeti artarken, deprem gerçeğinin de unutulmaması gerektiğini ifade eden Başkan Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin tamamını afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Sadece bugünü değil, geleceğimizi de güvence altına alacak projeler üretiyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda hiçbir mahallemiz yalnız değildir. Bizim anlayışımızda ‘öteki’ diye bir kavram yoktur. Sadece yangın tankerlerini teslim etmiyoruz, aynı zamanda kentimizin her köşesine güven, dayanışma ve hazırlıklı olma bilincini de taşıyoruz. Ortaya koyduğumuz dayanışma, kırsal mahallelerimizi daha güçlü, daha güvenli ve daha dirençli kılacaktır. Dağıtılan yangın tankerlerinin mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafından mahalle muhtarlarına teslim sertifikaları verildi.