Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve Yalçın Işıkyıldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, akşam ezanının okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı.

Konuşmasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in selamlarını ileterek başlayan Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, dayanışma, paylaşma ve kardeşlik ruhunu Ramazan ayında yoğun bir şekilde yaşadıklarını söyledi. İlçelerde iftar programı düzenleyerek, 14 noktada iftariyelik dağıtarak, 4 sabit iftar noktasında yemek ikram ederek Ramazan’ın bereketini kentin her yerine taşıdıklarını belirten Saldız, Ramazan ayının dünyaya ve bölgeye de huzur getirmesini temenni etti.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek iftar programı düzenleyen Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.