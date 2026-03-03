Nilüfer Belediyesi, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen “Temel Afet Bilinci Eğitimi” programı, Nilüfer Belediyesi Simülasyon Merkezi’nde başladı. Öğrenciler ve paydaş kurumların katılımıyla gerçekleşen programlarda, katılımcılara afet öncesinde, sırasında ve sonrasında hayati önem taşıyan bilgiler aktarılacak.

Farklı yaş gruplarına ve hedef kitlelere özel olarak tasarlanan program kapsamında hafta boyunca çeşitli eğitimler gerçekleştirilecek. Simülasyon Merkezi’ndeki etkinlikler, 2 Mart Pazartesi günü Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu öğrencilerine yönelik Temel Afet Bilinci Eğitimi ile başladı. Program, 3 Mart Salı günü MEB AKUB iş birliğiyle yürütülen Akran Eğitimi Modeli ile devam edecek.

4 Mart Çarşamba günü Nilüfer Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu’nun katılımıyla Mahalle Afet Gönüllülük Modeli’nin ele alınacağı eğitimlerde acil durum tahliye senaryoları da birebir simüle edilecek. 5 Mart Perşembe günü Uludağ Koleji öğrencilerine “Çök-Kapan-Tutun” uygulamalı eğitimi verilirken, haftanın kapanışı 6 Mart Cuma günü Hüsnü Züber İlkokulu öğrencileri için hazırlanan çocuklara yönelik özel afet farkındalık eğitimi ile yapılacak.