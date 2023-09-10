Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca ilçesine kazandıracağı yeni içme suyu deposu ve depo ile entegre şekilde çalışacak içme suyu hattı ile Akçay Mahallesi’nin üst kesimlerinde yaşanan su sorunlarına kesin çözüm olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hayata geçirdiği yeni projelerle su sorunu yaşayan bölgelere çözüm olmaya devam ediyor. Sapanca Akçay Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar çerçevesinde bölgede yaşanan içme suyu sorunu bir adet içme suyu deposu ve bin metrelik içme suyu hattı ile çözüme kavuşturulacak. Akçay Mahallesi’nin üst kısımlarında devam eden çalışmalar tamamlandığında ise içme suyu sorunu yaşayan mahalle sakinleri uzun yıllar boyunca kesintisiz içme suyu ile buluşacak.