Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle havalar daha erken ısınmaya başlarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de vektör denilen sinek ve haşere gibi zararlılarla mücadeleyi erkenden başlatıyor. Bursalıların yaz aylarını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için her türlü tedbiri alan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda sahada daha hızlı ve etkili müdahalede bulunabilmek amacıyla yenilediği araç ve ekipmanları, düzenlenen törenle hizmete aldı. Tarım Peyzaj AŞ yönetim binası önünde gerçekleşen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Payzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, dernek ve meslek odaları temsilcileri, muhtarlar ve Tarım Peyzaj AŞ çalışanları katıldı.

"Vektörle mücadeleyi daha erken başlatıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarım Peyzaj AŞ’nin sahada kullanacağı yeni ekipmanları hizmete alarak kentin sağlığı ve geleceği için önemli bir adım attıklarını söyledi. Temiz havanın, temiz suyun ve temiz bir çevrenin her bireyin hakkı olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, bu sorumluluk bilinciyle vektörle mücadelede daha etkin bir süreci başlattıklarını ifade etti. Küresel ısınmanın etkisiyle havaların erken ısınmaya başladığını, bunun da vektörlerin üreme sürecini hızlandırdığını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Bizler de bu kapsamda vektörle mücadeleyi daha erken başlatıyoruz. Bursalı hemşehrilerimizin bu yazı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için her türlü tedbiri aldık. Bu yaz, geçen yazlardan daha iyi ve sağlıklı geçecektir. Bu kapsamda, sahaya daha hızlı ve daha etkili müdahale edebilmek için 340 adet ekipmanı yeniledik. Daha önce düzenli olarak dört yılda bir değiştirilmesi gereken bu ekipmanların ne yazık ki dokuz yıldır yenilenmediği gördük. Geçtiğimiz yıl, bu sebeple sahada bazı olumsuzluklar yaşandığını da bilmenizi isterim" dedi.

2 milyon 340 bin metrekarelik alanda ilaçlama

Daha önce kullanılan ilaçların etkisinin de zayıf ve yetersiz olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, şimdi daha güçlü ve çevre dostu ilaçlarla, daha etkili bir mücadele yürütüleceğini söyledi. Yeni ekipmanlar ve iyileştirilmiş ilaçlama yöntemleriyle zaman ve iş gücü kaybının da önüne geçeceklerini anlatan Başkan Bozbey, "Sağlık konusunda asla tavizimiz yoktur. Bursalıların sağlığını önemsiyoruz. Kentimizin her noktasına ulaşacağız. 244 personelimiz, 90 ilaçlama aracımız ve 396 ilaçlama ekipmanımızla Bursa’mızın 17 ilçesinde, her noktada aktif olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Böylece 2 milyon 340 bin metrekarelik alanda ilaçlama yaparak, 190 bin karasinek ve sivrisinek üreme noktasına etkili bir şekilde müdahale edilmiş olacak. Bunu yaparken de çevre dostu, doğaya saygılı ve etkili biyosidal ürünler kullanacağız. Daha önce ilaçlanmayan yeşil alanları da programımıza dahil ettik. Kendi üretimimiz olan ilaçlama dronları ve 4x4 amfibik araçlarla sazlık, bataklık gibi ulaşılması zor alanlar da ekiplerimizce ilaçlanacak" diye konuştu.

"Halk sağlığını korumak için kararlılıkla çalışmaya devam"

Zararlı vektörlerle mücadelede sadece yeni ekipmanlarla değil, farkındalık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla da sahada olduklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, bu süreçte 26 bin atıktan çıkarılmış lastiği geri dönüşüme kazandırdıklarını dile getirdi. 65 okulda 8 binin üzerinde öğrenciye vektörle mücadele konusunda eğitim verildiğini anlatan Başkan Bozbey, "Tarım Peyzaj AŞ ile tarımsal üretimi destekleyen yatırımlarla da Bursamıza ve çiftçimize hizmet ediyoruz. Kısa süre önce Tarım Plast Plastik Boru Fabrikamızı açtık. Sulama altyapısını güçlendiren, çiftçilerimize büyük kolaylık sağlayan borular artık Bursa’mızda üretiliyor. Kısa bir süre sonra bu boruların dağıtımını sağlayacağız. Mustafakemalpaşa’daki sıvı gübre fabrikamız ile hem çiftçimizin hem de kentimizin tarım alanlarını güçlendiriyoruz. Yenişehir ilçemizde de organik sıvı gübre fabrikası açmayı planlıyoruz. Daha verimli, daha sağlıklı tarım için yerel üretime destek veriyoruz. Bursa’nın bereketli topraklarını en iyi şekilde değerlendirmek, tarımsal üretimi artırmak, çevreyi ve halk sağlığını korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni ekipmanlarımız Bursamıza hayırlı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle ilaçlama filosu ve ekipmanları hizmete alındı. Başkan Mustafa Bozbey daha sonra Tarım Peyzaj AŞ çalışanlarının Ramazan Bayramlarını tebrik etti.