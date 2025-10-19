Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada konfor ve erişilebilirliği artırmak gayesiyle 20 Ekim’den itibaren yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve hızlı bir ulaşım hizmeti sunmak gayesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, vatandaşlardan gelen talepler dikkate alınarak, yoğun trafik ve yolcu sirkülasyonunun yaşandığı hatlarda güzergâh ve sefer düzenlemeleri hayata geçiriliyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte, sabah ve akşam yoğunluklarının yaşandığı "pik saatlerde" tüm hatlarda ek seferler planlandı. Ayrıca, günlük 10-12 sefer yapan 4, 9-B, 14, 26 ve 29 numaralı hatların sefer sayısı artırılarak 14-16 sefere çıkarıldı. Bu sayede, özellikle işe ve okula gidiş-geliş saatlerinde toplu taşıma hizmetlerinde daha fazla konfor ve süreklilik sağlanması hedefleniyor.