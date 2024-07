Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye’de her hafta başka bir keşfe çıkan öğrenciler “Yerinde Tarih Atölyesi” dersinde tarihi Seyifler Kalesi ve Şeyh Müslihiddin Camii’nde keyifli bir yolculuğa çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Atölye’de öğrencilerin gezerek öğrendiği “Yerinde Tarih Atölyesi” şehrin tarihi mekanlarında işleniyor. Her hafta şehrin farklı noktalarında birbirinden değerli tarihi yerleri keşfeden ve bu noktalarda bir araya gelen Sakarya’nın gençleri son olarak yüzyıllardır dimdik ayakta duran iki tarihi değeri ziyaret etti. Atölyedeki gençler, Ferizli’de bulunan tarihi Seyifler Kalesi ve Kaynarca’da buluna Şeyh Müslihiddin Camii’nde tarihin derinliklerine yolculuğa çıktı. Akademisyen Prof. Dr. Haşim Şahin kalenin ve caminin tarihi sürecini anlatarak, Sakarya için önemine vurgu yaptı. Derse katılanlar ise bu anlatımları not alarak şehrin tarihi değerleriyle ilgili önemli bilgileri not aldı ve tarih üzerinde çıktıkları bu yolculuğu fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.