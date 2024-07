Serdivan Belediyesi temmuz ve ağustos ayları boyunca açık hava sinema gösterimleri düzenleyecek. Gösterimler, her hafta ilçenin farklı mahallelerinde ekranlara yansıtılacak.

Serdivan Belediyesi tarafından temmuz ve ağustos ayları boyunca açık hava sinema gösterimleri düzenlenecek. İlk film gösterimi 20 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak ve gösterim Serdivan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. 20 Temmuz Cumartesi günü “Buz Devri: Büyük Çarpışma”, 21 Temmuz Pazar günü ise “Gülen Gözler” filmleri gösterilecek. Film gösterimleri her hafta farklı bir mahalleye taşınacak. Bu çerçevede, Serdivan Millet Bahçesi, Yazlık Bölgesel Park, Bahçelievler Mahalle Meydanı, Beşköprü Park, Kazımpaşa Mahalle Meydanı, Esentepe Park ve Serdivan Aile Çay Bahçesi’nde Serdivanlılar her hafta sonu sinema gösterimleri ile buluşacak. Program takvimi ve gerçekleştirileceği bölge her hafta Serdivan Belediyesi tarafından ilan edilecek. Serdivan Açık Hava Film Gösterimleri’nde her hafta sahnelenecek olan iki filmden biri çocuk filmi olacak. Gişe rekorları kıran, çocuklarımızın keyifle izleyeceği filmler açık hava gösterimlerinde izleyici ile buluşacak. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, "Açık hava film gösterimlerimiz başlıyor. Keyifli vakit geçireceğiniz gösterimlerimize ailecek davetlisiniz. Patlamış mısırlar Serdivan Belediyesi’nden" dedi.