İklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır atık projelerinde Türkiye’ye ilham olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı” düzenledi.BALIKESİR (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yürütülen iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında azaltım ve uyum faaliyetlerine yönelik strateji ve eylemlerin belirlenmesi yönelik görüş ve önerilerin alındığı “İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı” düzenlendi. Büyükşehir ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çalıştaya, şehir genelindeki kamu kurumları, ilçe belediyeleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere birçok paydaş katıldı.

DİRENÇLİ BİR ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, Büyükşehir Belediyesi olarak 2030 atık azaltım, 2050 net sıfır emisyon ve Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine doğrultusunda sürdürülebilir, temiz, güvenli, akıllı ve dirençli bir şehir inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

‘ÇÖP DAĞLARINI AĞAÇLANDIRIYORUZ’

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında; 2019 yılında sadece yüzde 3 olan çöp sahaları rehabilitasyon ve ıslah oranını yüzde 100’e ulaştırdıklarını söyleyen Volkan Karateke, “3 milyon metreküp atığın bulunduğu binlerce metrekarelik alanı ıslah ederek, vahşi depolama problemini ortadan kaldırdık. Çöp dağlarının tamamını ağaçlandırarak yeniden doğayla buluşturuyoruz” dedi.

BBB’DEN 9 ATIK AKTARMA İSTASYONU

2019’da 5 olan atık aktarma istasyonu sayısını 14’e; 3 yıl önce yüzde 60 olan düzenli depolama oranını da yüzde 100’e ulaştırdıklarını kaydeden Karateke, çöp gazından her gün 50 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşıladıklarını belirtti. Karateke bu sayede her yıl 1,5 milyon ton karbon salımını engellediklerini belirtti.

SIFIR ATIK PROJELERİ

Büyükşehir’in Sıfır Atık Projeleri hakkında da bilgiler veren Volkan Karateke, Ekinlik Adası’nı Türkiye’nin ilk atıksız adası haline getirdiklerini, tüm ilçelerde pilot sıfır atık caddeleri oluşturduklarını, tarım alanlarında atık oluşumunu engellemek, bu konuda farkındalık oluşturmak için Tarlada Sıfır Atık Projesi başlattıklarını söyledi. Karateke, “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında ise doğalgaza ulaşamayan konutların dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BALIKESİR’E ETKİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

İklim değişikliğinin Balıkesir’e etkilerinin ve risklerinin tartışıldığı Çalıştay’daÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Gökhan Öktem ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve projenin takım lideri Kaynak, Çevre ve İklim Derneği (REC)’den Rıfat Ünal Sayman birer konuşma yaptı.