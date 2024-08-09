Sudem Timuçin Bosna Hersek'te gerçekleştirilen üst minikler Avrupa boks şampiyonasında bronz madalya aldı.

Bursa Büyükşehir belediyesporlu boksör 46 kiloda ringe çıktı İlk turda Macar rakibini yendi daha sonra çeyrek finale yazdırdı ismini.

Çeyrek finalin ardından Azerbaycanlı sporcu ile karşı karşıya gelen sudem Timuçin rakibi karşısında aldı galibiyeti yarı final biletini aldı.

Finale kalma maçında İrlandalı rakibiyle karşı karşıya gelen Sudem Temuçin, şanssız bir yenilgi alsa da Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.