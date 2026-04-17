SGK’nın paylaştığı verilere göre, Ocak ayı itibarıyla Türkiye’de zorunlu sigorta kapsamında çalışan sayısı 23,3 milyona ulaştı. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, emeklilik yaşı bakımından sigortalılar üç ana gruba ayrılıyor.

Dünya genelinde kuşaklar arasında yaş farkı doğal kabul edilse de, Türkiye’de 2023 yılında yürürlüğe giren “Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)” düzenlemesi, aynı yaş grubundaki kişiler arasında dahi emeklilik koşullarında farklılıklar ortaya çıkardı.

YAŞ ŞARTI KALDIRILDI

Çalışma hayatında yaklaşık 2,5 milyon kişiyi kapsayan ilk grubu, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar oluşturuyor. Bu kesim için uygulanan sistemde yaş şartı 2023 yılında yapılan düzenlemeyle kaldırıldı.

Bu grupta emeklilik için belirleyici kriterler prim gün sayısı ve sigortalılık süresi oldu. Prim gününü dolduranlar doğrudan emekli olabiliyor.

Bu kapsamda fiili emeklilik yaşı kadınlarda 38, erkeklerde 43’ten başlarken, prim eksiği bulunanlarda bu yaş daha yukarı çıkabiliyor.

1999-2008 ARASINDA İŞE BAŞLAYANLARA KADEMELİ SİSTEM

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan yaklaşık 4-5 milyon kişi, emeklilikte yaş şartına tabi olmaya devam ediyor.

Bu grupta SSK’lılar (4/a) için sigortalılık süresi aranmazken, şartlar şu şekilde uygulanıyor:

Emeklilik için 7000 gün prim ödenmesi gerekiyor. Gerekli koşulları sağlayan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor.

YENİ ÇALIŞANLAR İÇİN KADEMELİ YAŞ ARTIŞI

Çalışanların en kalabalık bölümünü oluşturan yaklaşık 17 milyon kişi ise 30 Nisan 2008 sonrasında iş hayatına girenlerden oluşuyor. Bu grupta emeklilik yaşı, prim gününün tamamlandığı tarihe göre kademeli olarak artıyor.

SSK’lılar için 7200 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındakiler için ise 9000 gün prim şartı bulunuyor.

Prim gününü 2035 yılına kadar tamamlayanlar 58-60 yaş aralığında emekli olabiliyor. Bu tarihten sonra ise yaş sınırı her iki yılda bir bir yıl artıyor.

Bu düzenlemeye göre 2024 itibarıyla işe başlayan işçiler ile 2020 sonrası işe giren memurların 65 yaşından önce emekli olamayacağı, kadın işçiler için ise bu zorunluluğun 2028 yılından itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.

Mevcut tabloya göre milyonlarca sigortalı, prim ödemelerini 2044 yılına kadar tamamlayamadığı takdirde sistem gereği 65 yaş sınırına tabi olacak.