Bursaspor Başkanı Enes Çelik, pazar günü oynanacak Somaspor maçı ve sezonun geri kalanına dair kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Çelik, takımın ciddiyetle hedefe ilerlediğini vurgularken, son günlerde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle pazar günü maç sonunda herhangi bir kutlama yapılmayacağını duyurdu.

Başkan Enes Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Bursasporlular,

1- Bildiğiniz gibi sezonun sonuna gelmek üzereyiz. Bursa şehri olarak yöneticisinden taraftarına güzel bir kenetlenme ile başladığımız bu yolculuğun ikinci kısmı da tamamlanmak üzere. Tabii ki maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Eminim ki teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimiz bugüne kadar olduğu gibi yine aynı ciddiyetle sorumluluklarını ifa edip mutlu sona hep birlikte ulaşacağız.

2- Pazar günü saat 17.00 itibarı ile tüm taraftarlarımızla birlikte takımımızla güzel bir sevinç yaşayacak ancak maalesef son günlerde yaşadığımız bu çok üzücü olaylar neticesi sebebiyle herhangi bir kutlama yapmayacağız.

3- Kupayı inşallah önümüzdeki hafta pazar günü, Aliağa maçımızdan bir gün sonra sahamızda yine taraftarımızla beraber yapacağımız törenin ardından alacağız.

4- Soma maçı sonrasında sahaya girmememiz, çimlerin durumu açısından çok önemli. Bir ay maç yapmadığımız süre zarfında çimlerimiz ciddi manada toparlandı ve iyi seviyeye geldi. O yüzden sahaya girmek demek kulübümüze ek külfet getirecek.

5- Bugün başlattığımız şampiyonluk primi seferberliği ile alakalı da şunu söylemek istiyorum: Öncelikle destek olan firma ve kişilere tekrardan teşekkür ediyorum. Şampiyonluk primi kulüplerde sözleşmede belirtilen bir yükümlülüktür. O yüzden kulübümüzden bu yükü almaları adına gelen destekler bizim için çok önemlidir.

6- Son olarak bugün kombine yenilemeleri için son tarih. Şu saat itibarı ile 18.000’i de geçtik. Geçen sene yenilemenin son gününde 7.000 civarı idi. Bu rakamlar gösteriyor ki taraftarımızın 40.000 kombineyi bitirecekleri açıktır. Ben kombinesini yenileyen ve 20 Nisan’dan sonra ikinci kombine döneminde kombineleri alacak olan taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Takımımızın kaliteli yerli iskeletini koruyarak size layık bir takım oluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: İHA