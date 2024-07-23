Konya'da, 6 yıl önce Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin yanlış adrese girilerek öldürülmesiyle ilgili davada sanıklarla ilgili nihai karar verildi. Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (29) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (48) ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik'e yerel mahkeme tarafından verilen ikişer kez müebbet hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onandı. Dosya, nihai kararı verecek olan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Olay, 3 Eylül 2018'de İsmil Mahallesi'nde meydana geldi. Maskeli bir kişi, Büyükşen çiftinin evine girerek emekli memur Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Çiftin kızları Büşra Büyükşen (24), saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi ve ölü gibi davranarak yatak odasının penceresinden atladı. Komşularının aracına binen Büşra, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla ve Metin Büyükşen'in cansız bedenlerini buldu.

Başlangıçta, olayın, Büyükşen çiftinin oğlu Uğur ve gelini Betül Büyükşen arasında yaşanan mehir tartışması nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği düşünüldü. Ancak daha sonra, çiftin yanlışlıkla öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Esra Taş'ın Hüseyin K. ile yaşadığı ilişkinin ayrılma nedeni olarak Hüseyin K.'nin anne ve babasını sorumlu tuttuğunu ve Abdullah Başdemir'i azmettirdiğini belirledi. 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Esra Taş, Abdullah Başdemir ve bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Davada, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik ile azmettirdiği iddia edilen Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir, ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4'er yıl hapis ve Büşra Büyükşen'i yaralamaktan dolayı Ertuğrul Çelik'e 9 ay hapis cezası verildi. Yardım ettiği iddia edilen Zekeriya Okşen ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Yerel mahkemenin ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onanan karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.