Cumhuriyetin kahramanları anısına icra edilecek "1923 Müzikali", 28 Aralık’ta İstanbul Zorlu PSM’de seyirci karşısına çıkacak. Müzikalin biletlerine Biletinial’dan ulaşılabilecek.

Genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek nice isimsiz Cumhuriyet kahramanının oluşturduğu Milli Mücadele serüvenini müzik, dans, muhteşem sahne tasarımı ve multimedya şovu eşliğinde anlatan "1923 Müzikali", 100 kişilik oyuncu kadrosuyla seyirci karşısında olacak. 28 Aralık’ta İstanbul Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahnelenecek eşsiz gösterinin biletleri Biletinal’da satışa çıktı. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yapımcılığını üstlendiği, Yekta Kopan’ın hikayesini yazdığı müzikalin yönetmenliğini Mehmet Ergensld Lerzan Pamir yapıyor.