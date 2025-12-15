Grubun lideri Filiz Akın Karabulut ve yönetimi Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Nevzat Kahveci'yi ziyaret ettiler.

Ziyarette Hayvan Hakları İnisiyatifi Grubu lideri Filiz Akın Karabulut, "Bursa ili İnegöl ilçemizde; hayvanların yaşam haklarının korunması, toplumsal duyarlılığın artırılması ve kamu kurumlarının üstlenmesi gereken yasal sorumlulukların gereğinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bir araya gelmiş gönüllü ve bağımsız bir sivil inisiyatifiz. Kentimizi, insanlarımızı ve tüm canlıları önemseyen; çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket eden bir topluluğuz.

Başta İnegöl Belediyesi olmak üzere, Bursa genelinde ilgili tüm kamu kurumlarının sahipsiz hayvanlara yönelik yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve etik çerçevede yerine getirmelerini sağlamak temel hedefimizdir.

Bu kapsamda öncelikli taleplerimiz:

Etik ve bilimsel ilkelere uygun kısırlaştırma hizmetlerinin düzenli, yaygın ve şeffaf şekilde yürütülmesi

Bakımevi koşullarının yaşam hakkına saygılı, hayvan odaklı, medeni ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması

Belediye başkanları, ilgili daire müdürlükleri ve belediye meclis üyeleriyle doğrudan, açık ve sürekli iletişim kurulması

Ayrıca toplumsal farkındalığın artırılması adına:

Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda hayvan sevgisi ve empati temelli eğitim programlarının hayata geçirilmesi

Müftülük, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis birimleri, muhtarlıklar ve benzeri kurumlarla iş birliği yapılması

Bu çalışmaların kamuoyuna etkili biçimde duyurulabilmesi için yerel basın ve medya kuruluşlarıyla güçlü iletişim kurulması

Şiddetin sıradanlaştığı bir sosyal yapıda, merhamet duygusunun ve yaşam hakkı bilincinin toplumda yeniden temel bir değer hâline gelmesini savunuyoruz.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinliklere katılarak bu alanları; belediye başkanları, meclis üyeleri, ilgili bürokratlar ve yerel siyaset temsilcileriyle doğrudan temas kurma platformları olarak değerlendireceğiz.

Yerel basın ve medya kuruluşlarını ziyaret ederek manifestomuzda yer alan amaç ve hedeflerimizi paylaşacak, kamuoyuna erişimi birlikte güçlendireceğiz.

Siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları, muhtarlıklar, meslek odaları, kadın ve gençlik platformlarıyla lobi ve savunuculuk çalışmaları yürütecek; kamu vicdanını harekete geçiren yapıcı çözüm önerileri sunacağız.

Toplumun tüm dinamikleriyle ortaklaşa hareket eden bir model oluşturarak Bursa’da örnek bir hayvan hakları yaklaşımı inşa edeceğiz.

İnegöl Hayvan Hakları İnisiyatifi olarak; tüm canlıların yaşam hakkını savunan, bilimsel gerçeklerden ve vicdani ilkelerden ödün vermeyen, yasalara uygun, çözüm odaklı ve dayanışmacı bir çizgide mücadelemizi sürdüreceğiz. “

Kaynak: Mehmet Sevinç