Yeniköy Mahallesi Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda 11 yaşında ki öğrenci Muhammet K'nin darp edildiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine görevinden uzaklaştırılarak eski okuluna gönderilen Okul Müdürü Mustafa Çevik, Türkiye gündemine oturdu.



Darp videosu hem yerel hem de ulusal basında milyonlarca insan tarafından izlendi. Yapılan haberler ve yorumlar sonrası Twitter'da on binlerce yorum yapıldı. Yorumlar çoğunlukla Okul Müdürü Mustafa Çevik'e yapılan sert eleştirilerle dolu olsa da bazı vatandaşlarda, bu tür durumların eğitim yuvalarında normal karşılanması gerektiğine yönelikti.

İnfiale neden olan görüntüler Türkiye'nin hatta dünyanın gündeminde de yer buldu.

Twitter (X) platformunda Popüler Videolar kategorisinde İnegöl'de ki okul videosu ilk sıraya yükseldi.

Trend Topic Nedir?

Trend topic, X platformunda anlık paylaşılan video ve haberlerde kullanılan kelime, yorum ve etiketlerle Türkiye ve dünya gündemine gelmek demektir.