Nesine 3. Lig 1. Grup takımlarından İnegöl Kafkasspor'da başkanlık yapan isimler, futbolcu ve teknik heyete akşam yemeği verdi.

Çarşamba günü İnegöl'de Kestel Çilekspor ile oynanacak lig maçı öncesinde Kafkasspor'un eski Başkanları Celal Ter, Osman Şentürk , Recep Bayrak, Burhanettin Baydar , Bilal Erbay, Nedim Sevim, Metin Ungan ve Yücel Doğru , 3. Lig 1. Grupta zirve mücadelesi veren Kafkasspor ekibine başarılarından dolayı teşekkür yemeği verdi.

Kulüp Başkanı Sedat Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılım gösterdiği yemek organizasyonuna katılım yüksekti.
Margüfed Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ile Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Recep Küpçüoğlu'nun da hazır bulunduğu yemekte birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kulüp Başkanı Sedat Yavuz, organizasyonu tertip eden eski başkanlar ile kendisine destek olan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Yaşanan ekonomik krizlere ve tesisleşme noktasında ki sorunlara rağmen gerek teknik heyetin gerekse de futbolcuların büyük özveri gösterdiğini söyleyen Başkan Sedat Yavuz, "Biz kenetlendiğimiz sürece aşamayacağımız hiç bir engel yok" diye konuştu.
Daha sonra sırayla eski başkanlar söz alarak bugünlere gelinen aşamaları tek tek anlattılar.
Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal ve ekibi başta olmak üzere futbol takımına sergiledikleri futbol nedeniyle öven başkanlar, sezonun geri kalan döneminde başarılar dilediler.

A1F82E52 C1F6 4336 Adeb 5A3Ef6Dff874

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ