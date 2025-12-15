AGD İnegöl Temsilciliği, okulların çocukların ilim, ahlak ve karakter kazandığı; saygı ve sorumluluk bilincinin geliştiği temel mekânlar olduğuna dikkat çekerek, bu ortamların sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için hem öğrencilere hem de eğitimcilere önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Açıklamada, öğrencilerin disiplinsiz ve taşkın davranışlarının normalleştirilmesinin yanlış olduğu ifade edilirken, bu tür davranışlara karşı şiddetin bir yöntem olarak kullanılmasının da kabul edilemez olduğu vurgulandı. Sorunların öfke ve baskıyla değil, iletişim, rehberlik ve doğru yöntemlerle çözülmesi gerektiği belirtildi.

“Eğitimde ne başıboşluğa ne de şiddete yer vardır” ifadelerine yer verilen açıklamada, disiplinin kırıcı ve incitici yaklaşımlarla değil, anlayış ve doğru yönlendirmeyle sağlanabileceği kaydedildi. Aynı zamanda gençlerin de bulundukları ortamların kurallarına uymayı, saygı ve sorumluluk bilinci geliştirmeyi öğrenmek zorunda olduğu dile getirildi.

Toplumsal olarak tarafları karşı karşıya getiren bir dilden uzak durulması gerektiğine dikkat çeken AGD İnegöl Temsilciliği, aileler, eğitimciler, idareciler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir bilinçle hareket ederek eğitim ortamlarını güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın sonunda Anadolu Gençlik Derneği, ahlak, merhamet, adalet ve sağduyunun esas alındığı bir eğitim ikliminin oluşması için toplumsal farkındalık çalışmalarına katkı sunmaya devam edeceklerini kamuoyuna saygıyla duyurdu.