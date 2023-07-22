Türkiye’de ilk kez üyelerine özel podcast yayını başlatan veteriner hekim odası olma özelliğini taşıyan Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO), üniversite tercihlerini yapan gençleri de unutmadı. Karar verme aşamasındaki adaylara bilgi vermek amacıyla "Veteriner Hekimliği Tercih Ederken Nelere Dikkat Edilmeli" başlığı ile bir podcast hazırlayan Bursa Veteriner Hekimler Odası, mikrofonları genç meslektaşlarına uzatarak merak edilen soruları yanıtladı.

Heyecanlı bekleyiş ÖSYM’nin Yükseköğretim Kurumları Sınav Sonuçlarını açıklaması ile sona erdi. Milyonlarca öğrenci, sınav sonuçlarına göre hangi üniversite ve bölümde okuyacağına karar verip tercihte bulunacak. Hayatları için önemli bir karar verme aşamasındaki üniversite adayları tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

Karar verme aşamasındaki üniversite adayları, tercih yaparken farklı duygular yaşıyor. YKS tercih ve kontenjanları kılavuzu üzerinden üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar gerçek, müşahhas ve yaşanmış deneyimlere ihtiyaç duyuyor. Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO), üniversite adaylarına karar verme sürecinde destek olmak amacıyla bir podcast yayını hazırladı.

“Veteriner Hekimliği Tercih Ederken Nelere Dikkat Edilmeli” başlığı ile yayınlanan podcaste Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden yeni mezun olan Barış Öz, Fahri Akbaş ve halen aynı üniversitede öğrenci olan Şirin Filiz katıldı. Hem yeni mezun hem de öğrenci gözü ile deneyimlerini paylaşan katılımcılar sadece veteriner hekimlik için değil, genel olarak üniversite seçiminde bulunurken nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin deneyimlerini de paylaştılar.

Veteriner hekimler adaylara, iyi bir araştırma yapmalarını ve seçmeyi düşündükleri mesleği icra eden kişilerin deneyimlerinden faydalanmalarını tavsiye ettiler. Şirin Filiz, Barış Öz ve Fahri Akbaş, "Adaylar seçimlerini hangi kriterlere göre yapmalı", "Veteriner Fakültesi’nin olmazsa olmazları neler", "Bir üniversitenin yurt dışından denklik akreditasyonu olması öğrencilere ne kazandırır", "Kimler veteriner hekim olabilir", "Öğrenciyken hangi farkındalıkları edinmek nitelikli bir veteriner hekimliğin kapısını açar?”, “Veteriner Hekimlerin gelir durumları” sorularını içtenlikle yanıtladı.