İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.
Yerlikaya yaptığı paylaşımda saldırının detaylarını şu ifadelerle anlattı:
"Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Öznur Dede