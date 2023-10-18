1-Arapça chl kökünden türeyen sözcük, bilgisiz anlamına gelir. Türkçe’de oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Her alandaki bilgisiz kişilere yakıştırılır.

2-Türkçe’de tahsil görmeyen kişilere de sıkça bu sözcük yakıştırılır.

3-Müslümanlarca, HZ. Muhamed’in (S.A.V), peygamberliğinden önce ki çok tanrılı din dönemine atfen de cahiliye devri denir.

4-Kelimenin çoğulu cühe(a)la olup, Türkçe’de cahil kelimesiyle ikileme şeklinde kullanılır. Örn. Boşver, uğraşmaya değmez cahil cühela adamla.

Mechul, cahiliye, cühela gibi kelimeler de chl kökünden üretilmiştir.