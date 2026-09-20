On binlerce öğrenciye robotik ve kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya 11 farklı alanda eğitim veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin Aydın’daki uygulama sınavı tamamlandı. Geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla eğitim vermek üzere kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde uygulama sınavını geçen öğrenciler atölyelerde eğitim almaya hak kazanacak.

Atölyelerde tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama, ileri robotik, yapay zeka, siber güvenlik, yazılım, enerji teknolojileri ile havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Öğrenci seçme sürecinde e-sınav ve çevrimiçi eğitim aşamalarının ardından uygulama sınavı gerçekleştiriliyor. Uygulama sınavını da başarıyla tamamlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim almaya hak kazanıyor.

Aydın Gençlik Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı tamamlandı. Ortaokul ve lise kategorilerinde gençlerimiz, üreticiliklerini ve teknoloji alanındaki yeteneklerini birbirinden başarılı projelerle ortaya koydu. Tüm gençlerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.