İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Özhan Pulat'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u konuk etti.

KADIKÖY'DE GOL SAĞANAĞI

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık farklı skorla mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri ilki penaltıdan olmak üzere 5 ve 79. dakikalarda Mason Greenwood, 38. dakikada Matteo Guendouzi, 45+1. dakikada İrfan Can Kahveci ve 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda Vedat Muriqi kaydetti.

LİG TARİHİNDEKİ EN FARKLI GALİBİYET

Lig tarihinde Gaziantepspor'u 8-4, Samsunspor'u 8-1, Kayserispor'u 8-1 mağlup eden sarı lacivertliler, Eyüpspor'u 8-0 yenerek tarihindeki en farklı galibiyete imza attı.