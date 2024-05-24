Ataşehir’de 2 şahıs çaldıkları kamyonetle kaçarken park halindeki kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada yaralanan olmazken, şahıslardan biri gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sularında Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Öztürk Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 şahıs bir dükkanın önündeki 34 VA 0961 plakalı kamyoneti çaldı. Durumu fark eden dükkan çalışanlarından biri bir motokurye ile biri de yoldan çevirdiği bir arabaya binerek çalınan kamyoneti takip etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken takip edildiklerini anlayan şahıslar kamyoneti ikamet adreslerine yakın yere yönlendirerek seyrederken Öztürk Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 DZ 0547 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen minibüs pazar kurulu olan Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir evin duvarına çarparak durabildi.

Olayda pazarın toplanma zamanı olduğu için şans eseri yaralanan olmazken, kamyoneti çalan şüphelilerden biri dükkan çalışanı Tufan Ceylan tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri yakalanan şüpheliyi gözaltına alırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Tufan Ceylan, "İşimizi bitirmiş tam paydos etmek üzereydik. Dükkanda otururken bir anda kamyonun çalıştığı sesini işittik. Hızlıca dışarı çıktık ve kamyoneti Sultanbeyli tarafına, yan yola doğru götürdüklerini fark ettik. Kardeşim bir kuryenin, ben de yoldan çevirdiğim bir arabanın arka koltuğuna oturdum. Arabayı takip etmeye başladım. Sultanbeyli tarafından tekrar Yeni Çamlıca’da kendi ikametine doğru döndü. Burada büyük ihtimalle pazar olduğunu unuttu. Ve pazarcının arabasına vurmasıyla beraber pazarcının arabasını 4,5 metre kadar yolun karşı tarafına itti. Ondan sonra durdu. İki kişi araçtan inerek kaçmaya başladı. Biz de polise vermek için peşlerinden koştuk" dedi.