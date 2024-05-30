Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve hayırsever Samet Kurumahmut arasında Çalı Mahallesine kazandırılacak mesleki lise için imzalar atıldı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesine kazandırılacak olan mesleki lise için hayırsever Samet Kurumahmut’u makamında ağırladı. Çalı Mahallesine inşa edilecek olan 24 sınıflık mesleki ve teknik anadolu lisesi protokolü imzalandı.

Vali Mahmut Demirtaş, "Eğitim yatırımlarının Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırımlardır. Bu bilinçle hareket eden hayırseverimize teşekkür ediyorum. Protokol Nilüfer ilçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" dedi.