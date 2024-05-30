Google her geçen gün kendini geliştirerek yeni bir özellik eklemeye devam ediyor. Devrim niteliğinde olduğu düşünülen yeni özellik büyük ilgi yarattı.

Dijital haritalama hizmetlerine yeni bir boyut yaratan Google haritalar,bazı kullanıcıların Mekansal Artırılmış Gerçeklik (AR) özelliklerine erişebileceğini açıkladı. Açıklanan yeni özelliğin isminin ise “Mekansal Artırılmış Gerçeklik” olduğu belirtildi.

Yeni özellik sayesinde gerçek dünya, dijital bir hale bürünecek.

Google haritaların bu yeni özelliğiyle kullanıcıalar,AR özelliğiyle örneğin 1900 Paris Dünya Fuarı’nı ve o dönemdeki Eyfel Kulesi’ni görme imkanına sahip olacak. Bu özellik gelecekte restoranlar, mağazalar ve toplu taşıma ile ilgili gerçek zamanlı bilgiler de erişime açılacak.