Şirket, bu adımın rekabetçiliği ve iş güvencesini koruma amacı taşıdığını belirtirken, sendikalar grevle cevap veriyor.

Volkswagen (VW), Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi, işçilerinden yüzde 10 oranında ücret kesintisi talep etti.

Bu karar, şirketin kârlarının son üç yılın en düşük seviyesine inmesi ve sendika liderlerinin grev tehdidinde bulunmasıyla birlikte geldi.

VW, bu kesintinin iş güvencelerini korumanın ve rekabetçi kalmanın tek yolu olduğunu savunuyor.

Son günlerde artan üretim maliyetleri ve zayıf Çin talebi, Volkswagen'in satışlarını olumsuz etkiledi.

Şirket, bu sorunları aşabilmek için köklü değişiklikler yapmak zorunda olduğunu açıkladı.

Almanya'daki fabrikalarının kapatılması gündemde. Ancak bu konuda kesin bir karar verilmedi.

İşçi temsilcileri ve personeller, fabrikaların kapatılması seçeneğinin hala masada olduğunu belirtti.