Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu önünde bir araya gelen Balkan Türkleri Federasyonu üyeleri, Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik katliamın 80. yılı dolayısıyla siyah çelenk bırakarak, basın açıklamasında bulundu.

Balkan Türkleri Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik için Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik katliamın 80. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grup, "Çamerya katliamını unutmadık" yazılı siyah çelengi Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu önüne bıraktı.

Seslerinin duyulmasını ve gelecekte bu acıların yaşanmamasını temenni eden Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yurt Dışı Faaliyetler Komisyonu Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, bu faaliyetin hiçbir zaman kin ve nefret tohumları ekmek için değil, geçmişi unutmadıklarını, geleceği daha iyi inşa etmek adına yaptıklarını söyledi.

Daha sonra grup adına basın açıklamasını Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu okudu. Çamerya katliamını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Mutlu, bu katliamın tarihe kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

"Bu katliam da unutturulamadı ve unutulmayacak"

Tarihi kara lekelerle dolu olan Yunan topraklarının birçok katliama da sahne olduğunu aktaran Mutlu, "Mora, Tripoliçe, Navarin, Çamerya katliamları en bariz örnekleridir. Demokrasi savaşı verdiklerini söyleten Yunan politikacılar aslında ülkelerindeki azınlıklara tam bir vahşet yaşatmışlardır. Bugün burada toplanmamızın sebebi Yunanistan’ın 1944-1945 yıllarında Yunanistan’ın Kuzey Batısında Çamerya Bölgesinde katlettiği binlerce masum Arnavut Müslüman insanı anmaktır. Bu katliam da unutturulamadı ve unutulmayacak" dedi.

Yunan Hükümetinin ayak oyunlarıyla kendisi için tehlike gördüğü her topluluğu ya silahla katletmeye ya da psikolojik baskılarla boyun eğdirmeye tarih boyunca devam ettiğini söyleyen Mutlu, demokrasinin beşiği olarak görülen toprakların aslında katliamlarla kan gölüne dönen topraklar olduğunu hatırlattı.

"Yunan Hükümetini buradan uyarıyoruz!"

Yunan Hükümetini uyarıyoruz diyerek açıklamasını sürdüren Mutlu, "Ülkenizde demokrasinin varlığına inanmamızı istiyorsanız en başta Lozan Barış Antlaşması’nın ve AİHM’nin verdiği kararlara uymanızı bekliyoruz. 1920-1922 yıllarında Anadolu’da yaşadığınız hezimete sebep olan arkanıza aldığınız güçlere sakın güvenmeyin. Ortada kalırsınız! Batı Trakya’da yaşayan Türk halkının da yalnız olduğunu düşünmeyin. Nerede olursa olsun Türk halkının sinir uçları ile oynamayın. Bizler; bizlere karşı dost olduğunuz sürece dostunuzuz. Düşmanımız olmanızı da asla tavsiye etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen basın açıklamasına Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yurt Dışı Faaliyetler Komisyonu Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Gülsüm Kaynaklar, federasyona bağlı dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.