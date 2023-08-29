Dünya çapında ünlü futbolcu Sadio Mane, 40 milyon avroluk maaş teklifiyle Suudi Arabistan temsilcisi El Nassr'a transfer oldu. Mane, Liverpool'da oynarken Leicester City maçı sonrası cami tuvaleti temizliğine yardım etmesiyle gündem olmuş ve "Gösteriş yapmaya ihtiyacım yok" şeklinde açıklama yaparak takdir toplamıştı.

Senegalli yıldız oyuncu, sade yaşam tarzı ve yardımseverliğiyle futbol sahasının ötesinde de dikkatleri üzerine çekiyor. Liverpool'daki uzun yıllarının ardından rekor bir maaşla Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Mane, yaptığı açıklamalarla da büyük ilgi uyandırdı.

Cami tuvaleti temizliği anlarının görüntülerinin yayılmasının ardından bir soru üzerine verdiği cevapta Mane, "Açlıkla mücadele ettim, tarlalarda çalıştım, savaşları gördüm, çıplak ayakla futbol oynadım, eğitim almadım ve daha birçok zorluğun üstesinden geldim. Şimdi ise futbol sayesinde elde ettiğim gelirle insanlara yardım edebiliyorum. Okullar ve hastaneler inşa ettik, ihtiyaç sahiplerine giysi, ayakkabı ve yiyecek yardımı yapıyoruz. Ayrıca Senegal'in yoksul bir bölgesinde yaşayan insanlara aylık 70 avro yardım ediyorum. Lüks arabalar, gösterişli villalar veya seyahatler benim için önemli değil. Toplumumun hayatlarına dokunmasını tercih ederim" şeklinde konuştu.

Transfer gelirinin önemli bir kısmını bu tür yardım faaliyetleri için kullanacağını dile getiren Mane, son dönemde flaş transferlerle adından söz ettiren Suudi Arabistan takımının başarısı için de büyük özveri gösteriyor.