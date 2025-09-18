ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen kura töreniyle 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atamasını gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması yapılanlara başarılar dileyerek, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olacağını vurguladı.

Şehit yakınlarının yaşadığı acıyı ifade eden Erdoğan, “Ateş düştüğü yeri yakar ve kelimeler bu yangını söndürmekte yetersiz kalır. Evladını, kardeşini, anne-babasını kaybeden gönüllerdeki fırtınaları ancak dua dindirebilir” dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1968631716320362880

Törenin, devletin vefa borcunu bir nebze yerine getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimizin şefkat eli daima sizin üzerinizde olacak. Derdinizi derdimiz, sevincinizi sevincimiz, sıkıntınızı sıkıntımız olarak görmeye devam edeceğiz. Allah’ın izniyle ne bu aziz milletin ne de sizin başınız öne eğilmeyecek. Her daim yanınızda olacağız” dedi.

Yeni görevlerine başlayacak olanlar için sürecin Resmi Gazete’de yayımlanacak atama kararlarıyla tamamlanacağı öğrenildi.