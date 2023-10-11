Sosyal medya platformlarında camide içki şişesi ile çekilmiş fotoğrafı paylaşan 19 yaşındaki Safa Yasin Ö., 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık, savunmasında "Bundan sonra bu tür paylaşımları yapmayacağımı, halkın dini değerlerini aşağılamayacağımı taahhüt ediyorum" dedi.

Duruşma, tutuklu sanık Safa Yasin Ö.'nün Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandığı bir oturumda gerçekleşti. Mahkemede taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Safa Yasin Ö. duruşmada şunları söyledi: "Eylemin sonuçlarını böyle büyük öngörmemiştim. Paylaştığım uygulama, genellikle gayri Müslim ve sol kesimin ağırlıkta olduğu bir platformdu. Paylaşımımın amacı kimseyi düşmanlıkla tahrik etmek değildi. Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok pişmanım. Ailem manevi olarak da zarar gördü. Bundan sonra bu tür paylaşımları sosyal medyada yapmayacağımı ve normal hayatımda dahi bu tür ifadeleri kullanmayacağımı taahhüt ediyorum. Herhangi bir dini değeri aşağılamayacağıma dair mahkemenize söz veriyorum."

Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan Safa Yasin Ö.'yü 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın tahliyesine karar verdi.

İddianamede, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan suçlamalar arasında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçları da yer alıyordu. Sanık Safa Yasin Ö.'ye 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.