SASKİ, Camili Mahallesi’nin atıksu altyapısına güç katacak 6 bin 50 metrelik projede çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 1 kilometresi tamamlanan projede hatta ek olarak 200 parsel bacası ve 1 terfi merkezi kurulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı’nın Camili Mahallesi’nin atık su altyapısını güçlendiriyor. Camili Mahallesi Köy İçi Mevkii’nde 5 bin 400 metre uzunluğunda atık su şebeke hattı ve 650 metre terfi hattı inşa edilecek. Proje çerçevesinde toplam 6 bin 50 metrelik yeni hatta ek olarak 200 parsel bacası ve bir adet paket terfi merkezi inşa edilecek. Toplamda 6 bin 50 metrelik atık su hattı projesinin, yaklaşık 1 kilometrelik kısmı inşa edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki atık suların güvenli şekilde tahliye edilmesi sağlanarak, doğaya karışmasının önüne geçilecek.